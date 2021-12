Marinha apura caso de fotos pornô em unidade da corporação

No Rio de Janeiro, o Comando do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil vai abrir um processo administrativo para apurar o caso das fotos que têm circulado pelas redes sociais e mostrariam dois militares mantendo relações sexuais no interior de uma unidade da corporação.

O caso foi divulgado pelo jornal Extra. Conforme a publicação, as imagens teriam sido registradas no fim do ano passado e somente agora ganharam repercussão.

A mulher que aparece nas fotos seria uma cabo enfermeira. Ela veste a camisa de uma equipe de remo da Marinha. O homem seria um sargento recém-ingressado na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM).

De acordo com a apuração do Extra, as cenas de sexo ocorreram dentro do Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), num espaço que abriga uma academia. A unidade fica na Ilha das Enxadas, na Baía de Guanabara, próximo à Ponte Rio-Niterói.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que, se as informações forem comprovadas, "serão tratados com todo o rigor que o caso requer".

