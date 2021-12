Marido traído flagra mulher e amante foge pela janela

Essa deu até no britânico Daily Mail, mas teria acontecido em São Paulo. O marido flagrou a mulher com o amante e o rapaz tentou fugir pela janela. Aos gritos de "cornudo", marido traído briga com a mulher na varanda do apartamento, enquanto o "outro" tenta fugir com uma "tereza".

No vídeo, que bombou no youtube, o amante, vestido apenas de cueca, consegue fugir pulando numa espécie de colchão de ar colocado pelos bombeiros. Na rua, multidão se aglomerou para ver o desfecho da cena.

Veja o vídeo

