Marido de policial é decapitado no Rio de Janeiro

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio investiga um homicídio ocorrido em Realengo, zona oeste do Rio. Uma mochila contendo a cabeça decapitada do marido de uma policial militar que atua na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Mangueira, na zona norte, foi deixada diante da casa dela na madrugada desta terça-feira, 29, na esquina das ruas Laura Dias e Rosa Martins.

A perícia está se encaminhando para o local. Até o momento, não há pistas da motivação do crime.

Informações preliminares coletadas por policiais dão conta que traficantes das favelas Minha Deusa, Vila Vintém ou Curral seriam os responsáveis pelo crime.

