Marido de Caroline Bittencourt será indiciado por homicídio culposo

A Polícia Civil de São Sebastião vai indiciar por homicídio culposo o empresário Jorge Sestini, marido da modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos, que morreu afogada no dia 28 de abril, quando atravessava de lancha de Ilhabela para São Sebastião.

O delegado Vanderley Pagliarini, que coordena as investigações sobre a morte da modelo, decidiu indiciar Sestini após o depoimento prestado por Leonildo de Oliveira, dono da marina Lemar, onde ficava a embarcação do empresário. Oliveira contou que alertou Sestini sobre a previsão de mau tempo já na sexta-feira, 26, antes do casal sair com a embarcação Twin Green, de cinco metros de comprimento, para passar o fim de semana em Ilhabela.

O dono da marina informou ainda que no domingo, 28, por volta das 15h44, devido à piora do tempo, enviou uma mensagem ao empresário pelo aplicativo WhatsApp alertando-o sobre as condições do mar e dos ventos no canal. Sestini teria agradecido à mensagem, informando que por volta das 17h30 estaria na marina, que fica no Pontal da Cruz, em São Sebastião.

No depoimento, o proprietário da marina contou que a embarcação tinha todos os mecanismos exigidos de segurança. Segundo ele, quando foi levada pela capitania para a garagem, o barco estava sem a boia circular, usada para resgates, e também sem um dos coletes salva-vidas. Os outros quatro coletes estavam em um paiol na proa da embarcação. O compartimento era fechado apenas por uma trava.

Segundo o delegado, Sestini será interrogado e indiciado através de carta precatória, por residir na capital. Além do dono da marina, foi ouvido, também, o marinheiro Roberto Tenório, que resgatou o empresário no canal de São Sebastião. A Delegacia da Capitania dos Portos também apura o caso.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que a polícia segue ouvindo testemunhas sobre o caso. "Ao final será relatado à Justiça com o indiciamento do condutor da embarcação", disse a SSP.

Acidente

O casal Jorge Sestini e Caroline Bittencourt retornava de um fim de semana na ilha, no domingo, 28, quando no canal de São Sebastião foi surpreendido por ventos com rajadas de até 123 quilômetros por hora. Ainda não se sabe se Caroline foi lançada ao mar pela força dos ventos ou se ela se atirou na água para salvar seus dois cães de estimação. O marido pulou na água para tentar salvá-la, mas a modelo desapareceu no mar.

Jorge passou mais de três horas no mar. Ele foi resgatado por uma lancha que retornava de uma pescaria. O corpo de Caroline Bittencourt foi localizado no dia seguinte nas proximidades da Praia das Cigarras, também em São Sebastião.

