Marido conversa todos os dias com Paulo Gustavo, intubado com Covid-19

Paulo Gustavo, que está intubado com Covid-19 na UTI de um hospital do Rio, tem a companhia do marido, o médico Thales Bretas, na luta pela vida. Amiga pessoal do ator, a diretora Susana Garcia, que também é médica, comentou sobre a dedicação de Thales nas redes sociais.

"Escrevo para Thales, seu marido, que só de pensar eu choro de emoção. Tamanha a dedicação dele com você. Ele não larga você um minuto", disse Susana.

"Ele, como médico, sabe tudo que está acontecendo e ajuda muito. E ele como seu amor, coloca música pra você, faz massagem no seu pé e conversa com você. Todos os dias. Antes de você ser intubado, você brincou com médicos e enfermeiros, fez piadas, todo mundo riu, depois você se emocionou, falou com cada profissional da importância deles na sua vida", contou.

Susana ainda revelou que Paulo se despediu de Thales antes de ser intubado, mas que a separação seria breve. "Se despediu do seu marido que você tanto ama e disse: 'te amo. Já volto'".

