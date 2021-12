Marcos é denunciado pelo MP por agressão a Emilly no BBB 17

O ex-participante do Big Brother Brasil 17 (TV Globo), Marcos Harter, foi acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) de agredir Emilly durante o reality.

Em nota ao UOL, a assessoria do MPRJ confirmou que a agressão aconteceu durante a festa Retrô do programa. "Marcos agrediu Emilly com fortes beliscões, que causaram um hematoma no braço esquerdo da vítima, por motivo fútil, que seria ciúmes. Em outro momento, o denunciado ofendeu novamente a integridade corporal de Emilly, com um apertão no antebraço direito, que acarretou um novo hematoma roxo. As lesões constam em Laudo de Corpo Delito".

O promotor de Justiça, Gianfilippo Pianezzola, informou que "as agressões físicas e psicológicas suportadas pelas vítimas, causadoras de dano físico e emocional, consistem forma de violência doméstica e familiar". O caso será encaminhado para a Justiça, que após análise decidirá se Marcos vira réu do processo.

adblock ativo