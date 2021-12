Marcelo Rezende tem falência múltipla de órgãos, diz site

O apresentador Marcelo Rezende, de 65 anos, internado desde a última terça-feira, 12, com um quadro de pneumonia grave, segue em observação no Hospital Moriah, em São Paulo. Ele foi hospitalizado após sentir fortes dores.

De acordo com o site Purepeople apurou, além das complicações do câncer no pâncreas e fígado, a doença "comprometeu parte do aparelho digestivo" do jornalista, que sofreu ainda falência múltipla dos órgãos.

Diagnosticado em maio deste ano, Marcelo, que se afastou do programa "Cidade Alerta", da TV Record, abandonou a quimioterapia para realizar tratamento alternativo.

