A cervejaria patrocinadora oficial da Conmebol Copa América Brasil 2019, Brahma, lançou nesta quinta-feira, 24, a premiação “Brahma Man of The Match”. O melhor jogador de cada uma das 26 partidas realizadas entre 14 de junho e 7 julho serão contemplados.

O público será responsável pela escolha dos vencedores de cada partida, que acontecem em cinco cidades do país. Para votar basta acessar o site oficial da Conmebol ou o twitter da entidade. As votações serão abertas a partir do intervalo de cada duelo. Após o encerramento das partidas, os vencedores serão divulgados.

Da Redação Marca lança premiação para melhores jogadores da Copa América Brasil 2019

