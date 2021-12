Marca de perfumes responde a crítica por propaganda

Nem todos gostaram da nova campanha de O Boticário, na qual casais heterossexuais e homossexuais demonstram carinhos ao som da música "Toda Forma de Amor", de Lulu Santos. Alguns grupos evangélicos se sentiram ofendidos com a publicidade e promoveram boicote à marca, que respondeu.

Uma das consumidoras se disse "insatisfeita em assistir a um comercial onde ocorre a banalização das famílias no modelo tradicional, e onde aparecem familias homossexuais como se fosse normal". A Central de Relacionamento respondeu à consumidora. "O Boticário acredita na beleza das relações, presente em toda sua comunicação. A proposta da campanha (...) é abordar, com respeito e sensibilidade, a ressonância atual sobre as mais diferentes formas de amor, independente de idade, raça, gênero ou orientação sexual", afirmou.

