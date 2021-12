Marca de cerveja vai parar equipe por um dia para limpar praias atingidas por óleo

Se unindo ao projeto global Parley for the Oceans, a marca de cerveja Corona vai promover a mais desafiadora série de limpeza de praia no Brasil, até então: retirar petróleo de três praias nordestinas afetadas pelo vazamento das substâncias nesta quinta-feira, 24.

Os times de Corona serão mobilizados nas cidades litorâneas do Nordeste brasileiro para somar esforços nesse mutirão, jutamente com equipes de empresas parceiras. As praias que receberão o mutirão serão definidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a escolha depende de fatores como as de situação mais sensível e condições da maré.

“Quando iniciamos Corona x Parley no Brasil, tínhamos o compromisso de ajudar a combater o descarte de plástico em nossos oceanos e paraísos locais. Agora, diante desse desastre ambiental que atinge nossas praias, vimos que precisávamos nos movimentar ainda mais. Mais do que engajarmos nossos times para ajudar na limpeza, queremos espalhar esta mensagem, para que todos possam se inspirar e se juntar à causa”, afirma Bruna Buás, diretora de marketing de Corona.

A marca, em parceria com o IBAMA, relembram ainda a importância de a população não fazer a limpeza do óleo sem apoio técnico, pois os materiais expostos podem apresentar riscos à saúde.

adblock ativo