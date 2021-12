Maradona enche a paciência de torcedores brasileiros; veja

A série de comerciais cômicos do site de classificados Bomnegócio.com agora conta com um novo personagem, o ex-jogador argentino Diego Maradona.

Representando o incômodo de manter em casa objetos sem uso, Maradona faz uma poltrona velha que desaparece após encher a paciência de três torcedores brasileiros, enquanto eles assistem um jogo na TV.

O BomNegócio tem causado repercussão com a série de comerciais que conta com a atuação de nomes como Supla e Compadre Washington, este último, com o já onipresente bordão "Sabe de nada, inocente!".

Confira o vídeo:

