O maquiador da cantora Gal Costa, identificado como Rodrigo Pimenta, morreu na noite desta sexta-feira, 29, nos bastidores do encerramento da turnê do 27º Prêmio da Música Brasileira, no Rio de Janeiro.

A assessoria da cantora informou que o profissional passou mal no camarim após maquiar a cantora, que entrou no palco sabendo apenas que ele tinha passado mal, sem saber da gravidade do quadro.

Os bombeiros chegaram ao local por volta das 23h30 para retirar o corpo e a Polícia Militar também foi acionada. Segundo a PM, a causa da morte foi mal súbito.

Abalada, Gal ainda não se pronunciou sobre a morte. Maria Gadú, que também se apresentou no evento, saiu do local dizendo que perdeu um amigo.

Amigos deixaram recados na página do Facebook de Rodrigo:



Da Redação

Maquiador de Gal Costa morre durante apresentação da cantora

adblock ativo