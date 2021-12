Manual orienta juízes sobre direitos de pessoas LGBTI no sistema de Justiça

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou nesta segunda-feira, 28, um manual que estabelece uma série de diretrizes e procedimentos a serem adotados pelo Judiciário com relação ao tratamento de pessoas LGBTI.

O texto faz parte da coleção “Gestão e Temas Transversais”, elaborada pelo Programa Fazendo Justiça, parceria entre o CNJ e o Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). A data de lançamento foi escolhida porque nesta segunda-feira, 28, é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTI.

O manual diz que juízes, quando informados de que uma pessoa faz parte da população LGBTI, devem cientificá-las sobre a possibilidade de autodeclaração e informá-las sobre seus direitos e garantias.

O reconhecimento da autodeterminação de gênero e sexualidade deve ser feito exclusivamente por meio de autodeclaração, que poderá ser colhida pelo magistrado em audiência ou em qualquer fase do procedimento penal.

LGBTIs privados de liberdade também podem cumprir pena em locais adequados ao gênero autodeclarado. A escolha deve ser informada no mesmo momento da autodeclaração.

O objetivo da medida, de acordo com o CNJ, é garantir o direito à vida, à integridade física e mental dessa população no sistema de Justiça, além de reconhecer suas especificidades em relação aos demais acusados, réus e presos.

A partir desse diagnóstico, amparado em levantamento feito em 2016 pela ONU (Organização das Nações Unidas), o CNJ organizou, entre 2019 e 2020, encontros com representantes de órgãos e entidades do Judiciário, Executivo e Legislativo para a formulação de alternativas.

O manual também elenca uma série de medidas específicas para cada grupo da população LGBTI. Mulheres transexuais e travestis, por exemplo, podem utilizar vestimentas lidas socialmente como femininas, manter os cabelos compridos, inclusive com extensão capilar fixa, como mega hair, e devem ter acesso controlado a pinças para extrair pelos, além de itens de maquiagem e cosméticos.

O mesmo vale para homens transexuais, que podem utilizar vestimentas tidas como masculinas, acessórios para compressão de mamas, entre outras coisas.

O CNJ aprovou em outubro de 2020 uma resolução estabelecendo as mesmas diretrizes. Nesses casos, os Tribunais do país têm 120 dias para se adequarem às novas orientações. O objetivo do manual publicado nesta segunda-feira é ajudar na implementação das medidas e reafirmar, de acordo com o Conselho, as vulnerabilidades das pessoas LGBTI.

