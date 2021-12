Manobra de emergência evita colisão entre dois aviões

Dois aviões quase colidiram no ar na tarde desta quinta-feira, 19. Um, da companhia aérea Azul, fazia o voo 5114 entre Campinas (SP) e o Aeroporto Santos Dumont, no Rio. O outro ainda não foi identificado. Numa área de responsabilidade do controle de tráfego de São Paulo, os aviões seguiam em rotas próximas quando o Sistema Anticolisão de Tráfego (TCAS) dos dois teria sido acionado. O equipamento, que se comunica com outros aviões, informa ao piloto os procedimentos para evitar uma colisão - numa aeronave, indica que o comandante suba e no outro, que desça. No acidente do avião da Gol com o Legacy, em setembro de 2006, o sistema estava desligado no jato da Embraer.

De acordo com nota da Azul, o voo 5114 "teve de desviar seu percurso durante o trajeto por conta de outra aeronave, que seguia em rota próxima". "A companhia esclarece que essa é uma ação preventiva e visa conferir a segurança de suas operações." O procedimento, no entanto, não é corriqueiro. A Aeronáutica, responsável pelo controle do tráfego aéreo, anunciou que foi instaurada uma investigação "para apurar os fatores contribuintes e que os profissionais foram afastados, preventivamente, até a conclusão da investigação, conforme previsto em normas."

adblock ativo