Manifestantes tiram a roupa antes de desocupar Câmara

Antes de desocupar a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, manifestantes tiraram as roupas, em frente à galeria dos ex-presidentes da casa. As fotografias foram parar no Facebook (posteriormente o material foi retirado).

Nas imagens, o grupo, sem roupas e com o rosto coberto, viraram de cabeça para baixo alguns quadros de representantes do legislativo. A descrição do álbum, com quatro fotos, dizia: "Foto simbólica da ocupação!". As imagens foram retiradas da página pessoal de uma das manifestantes, mas já havia sido copiada e se espalhava pela internet.

O grupo cumpriu o acordo estipulado na assembleia de ontem e deixou o legislativo pouco depois das 9 horas desta quinta, oito dias depois de iniciada o ocupação.

adblock ativo