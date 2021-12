Manifestantes são presos após protesto no Rio de Janeiro

Cerca de dez pessoas foram presas após protestos durante as comemoração do 7 de Setembro no Rio de Janeiro. Os manifestantes invadiram a pista lateral da Avenida Presidente Vargas onde acontece o desfile cívico. Houve confusão e correria e a polícia usou bombas de efeito moral.



O público, incluindo diversas crianças, que acompanhava o evento tentou se proteger, já que as bombas foram jogadas próximas às arquibancadas. Há relatos que algumas pessoas passaram mal e foram embora. O desfile foi encerrado às 10h55.



Manifestantes também protestaram em São Paulo, Brasília, Goiânia e Maceió.

<GALERIA ID=18633/>

adblock ativo