Manifestantes recebem "R$ 100 para alimentação" em ônibus para atos pró-governo em SP

Um vídeo uma caravana de manifestantes favoráveis ao governo do presidente Jair Bolsonaro dentro de um ônibus a caminho da Av. Paulista, onde estão previstas manifestações na tarde desta terça-feira, 07.

No interior do veículo, um homem passa distribuindo dinheiro e camiseta aos manifestantes. Nas imagens, um homem atribui o pagamento e a distribuição de camisetas a um grupo de nome Jacto.

"Olha isso, cara. Eu achei que era brincadeira. Uma camiseta para cada um, mais o ônibus, mais R$ 100 para alimentação. Esse é o nosso grupo Jacto de Pompeia", diz.

A Jacto é uma fabricante de máquinas agrícolas no interior de São Paulo. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, para conseguir uma vaga na caravana era necessário apenas entrar em contato com a empresa.

O ônibus viaja de Pompeia, município de 22 mil habitantes a 475 quilômetros da capital. Confira o vídeo.

"Olha isso, cara, eu achei que era brincadeira, meu. Uma camiseta pra cada um mais o ônibus mais R$ 100 pra alimentação" pic.twitter.com/qRTmfUxGP2 — tesoureiros (@tesoureiros) September 7, 2021

