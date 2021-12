Manifestantes protestam em São Paulo nesta quarta

Um grupo de manifestantes bloqueia, na manhã desta quarta-feira, 19, o trânsito na Via Anchieta, na altura do km 23, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, no sentido São Paulo. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o complexo Anchieta-Imigrantes, ainda não há uma justificativa para o protesto, mas o grupo é ligado ao Movimento de Sem Teto de São Bernardo do Campo. Os manifestantes colocaram objetos na via e depois atearam fogo.

Em consequência, há retenção de veículos por 1 quilômetro. A Ecovias criou um desvio por onde os motoristas acessam o Rodoanel e, posteriormente, seguem o trajeto pela Rodovia Imigrantes.

A capital paulista tem sido alvo de constantes protestos. As manifestações começaram após aumento na passagem de ônibus. Os atos ganharam força e se espalharam por outras cidades brasileiras, incluindo Salvador, e também em outros países. Além de redução da passagem e melhorias no transporte público, os protestos também criticam os gastos públicos com a Copa e demonstram insatisfação contra os políticos.

