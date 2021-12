Manifestação pró-Bolsonaro em Brasília reuniu cerca de 7,5% dos 2 milhões esperados

O total de manifestantes que compareceram em Brasília para participar dos atos favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira, 07, ficou abaixo do previsto.

>>Manifestantes recebem "R$ 100 para alimentação" em ônibus para atos pró-governo em SP

Organizadores esperavam público total de 2 milhões de pessoas. A estimativa é próxima à estimativa da população total do Distrito Federal, que é pouco mais de 3 milhões.

Segundo informações da revista Valor Econômico, um ministro do Supremo Tribunal Federal recebeu a estimativa extraoficial de que 150 mil pessoas compareceram ao ato. Ao longo do dia, termos como “flopou”, “fiasco” e “fracasso”, apareceram na lista dos assuntos mais comentados do Twitter.

Até o momento não há estimativa oficial de público.

adblock ativo