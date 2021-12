Manchas de óleo retornam em 3 dos 10 locais limpos do Nordeste

As manchas de óleo que atingem o Nordeste retornaram em 3 dos 10 locais que foram limpos. Aproximadamente 83 praias e outras localidades tiveram essa reincidência da contaminação e faz parte dos 29,5% das regiões afetadas.

De acordo com o levantamento do G1, em algumas localidades ocorreram até três retornos do óleo. O estudo também revela que todos os nove estados atingidos apresentaram em algum momento o retorno da contaminação entre os dias 29 de setembro e 30 de outubro.

Foram contabilizadas 103 reincidências em 83 municípios diferentes, confira a lista:

- Guarajuba, Camaçari (BA): 3 reincidências

- Jacumã, Ceará-Mirim (RN): 3 reincidências

- Praia de Gramame, Conde (PB): 3 reincidências

- Barra do Cunhaú, Canguaretama (RN): 2 reincidências

- Genipabu, Extremoz (RN): 2 reincidências

- Perobas, Touros (RN): 2 reincidências

- Praia de Areia Preta, Natal (RN): 2 reincidências

- Praia de Flexeiras, Feliz Deserto (AL): 2 reincidências

- Praia de Zumbi, Rio do Fogo (RN): 2 reincidências

- Praia do Japonês, Camaçari (BA): 2 reincidências

- Rio Vermelho, Salvador (BA): 2 reincidências

- Sagi, Baía Formosa (RN): 2 reincidências

- Carneiros, Tamandaré (PE): 2 reincidências

- Ilhas dos Poldros, Araioses (MA): 2 reincidências

- Pau Amarelo, Paulista (PE): 2 reincidências

- Praia do Forte, Mata de São João (BA): 2 reincidências

A Bahia encontra-se em segundo lugar no ranking com os 9 estados que tiveram reincidência das manchas. Em primeiro lugar está o Rio Grande do Norte (36), Bahia (24), Pernambuco (13), Paraíba (9), Maranhão (6), Sergipe (6), Alagoas (4), Ceará (3) e Piauí (2).

Já em relação ao ranking de estados com mais locais afetados, a Bahia está no topo com 74 localidades atingidas. Em seguida está o Rio Grande do Norte (51), Alagoas (46), Pernambuco (37), Sergipe (20), Ceará (18), Paraíba (17), Maranhão (12) e Piauí (8).

