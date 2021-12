Mais uma mulher é flagrada correndo nua em Porto Alegre

Uma mulher foi flagrada correndo nua pelas avenidas de Porto Alegre por volta das 15h deste domingo, 9. Este já é o terceiro caso semelhante em um período de 11 dias.

De acordo com o fotógrafo que flagrou o momento, a mulher, que estava apenas de boné e tênis, passava próximo do palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul.

A polícia foi informada sobre o ocorrido, mas não conseguiu encontrar a corredora.

Neste mesmo dia, estava marcada para as 16h uma "corrida pelada", na avenida Carlos Gomes, mas apenas 15 pessoas compareceram ao local.

Na última quinta-feira, 6, outra mulher foi vista caminhando pelada embaixo de chuva por uma das avenidas mais movimentadas da capital gaúcha. Ela afirmou para uma repórter que era lutadora de MMA e que aquilo era um desabafo contra a falta de incentivos.

Já no dia 30 de outubro, umamulher foi detida no Parque Moinhos de Vento enquanto corria nua. Ela foi levada para uma clínica psiquiátrica.

