"Mais Médicos" inscreve para segunda convocação

As inscrições para a segunda rodada de adesão ao Programa Mais Médicos serão abertas às 20h desta segunda-feira, 19, no horário de Brasília, para médicos formados em instituições de educação superior brasileiras e estrangeiras. Será aberto também o prazo de adesão ao programa para municípios e o Distrito Federal. O prazo final para inscrição e adesão é 30 de agosto.

As inscrições para os profissionais e a adesão dos municípios devem ser feitas na internet, no endereço https://maismedicos.saude.gov.br. Os editais de abertura da segunda rodada do Mais Médicos foram publicados na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União e trazem as informações sobre a documentação necessária.

De acordo com o edital de seleção dos médicos, podem se inscrever os profissionais formados no Brasil ou com diploma revalidado no país e médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior. Para os estrangeiros, um dos requisitos para participar é que o país de exercício profissional do médico tenha índice igual ou superior a 1,8 médico por mil habitantes, segundo lista do edital baseada na estatística mundial da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os profissionais que iniciaram e não finalizaram o processo de inscrição na primeira edição do Mais Médicos podem apenas completar os dados que faltam, sem a necessidade de repetir todo o processo, de acordo com o Ministério da Saúde.

O edital destinado aos municípios e Distrito Federal estabelece o perfil das capitais, municípios e distrito sanitário especial indígena que podem aderir ao programa. Posteriormente, o Ministério da Saúde publicará edital com a relação de municípios participantes e indicação de abertura de prazo para os médicos inscritos escolherem as localidades para atuarem.

A primeira edição do Programa Mais Médicos selecionou 1.618 profissionais para atuar em 579 postos da rede pública em cidades do interior do país e periferias de grandes centros. Os selecionados correspondem a 10,5% dos 15.460 profissionais necessários, segundo demanda apresentada pelos municípios.

Lançado no dia 8 de julho, por medida provisória, o Mais Médicos tem como uma das metas levar profissionais para atuar durante três anos na atenção básica à saúde em regiões carentes do Brasil.

