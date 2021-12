Mais Médicos: 84% das vagas já foram preenchidas, diz ministério

No terceiro dia de inscrição para o Programa Mais Médicos, 84% das vagas disponíveis já foram preenchidas. O balanço divulgado na manhã desta sexta-feira, 23, pelo Ministério da Saúde, mostra que 19.994 pessoas preencheram os dados para participar do programa.

Desse total, 13.341 apresentavam registro profissional válido. Nesse grupo, 7.154 já escolheram o local de trabalho. O site para inscrições, que por dois dias apresentou problemas, está estável no momento. As inscrições para médicos com diploma válido no País vão até dia 7.

