Mais duas pessoas morrem em tiroteio no Morro da Coroa

Mais duas pessoas foram mortas em um novo tiroteio na noite de terça-feira, 12, no Morro da Coroa, em Santa Teresa, no Centro do Rio. Com mais esse confronto, sobe para oito o número de mortos desde a última sexta-feira, 8, quando traficantes de uma quadrilha rival do Morro do Fallet, também em Santa Teresa, invadiram o Morro da Coroa.

Geraldo Martiniano da Silva, 44 anos, e Luan Rodrigues de Sousa Gama, 20 anos, chegaram a ser levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiram. A Delegacia de Homicídios (DH Capital) realizou perícia no local para apurar as circunstâncias das mortes e familiares também serão chamados para prestar depoimento. Não há informações se as vítimas seriam criminosos ou moradores da região.

Confrontos

Na última sexta-feira, 8, quatro pessoas morreram e cinco foram baleadas durante confronto entre facções rivais e entre traficantes e policiais no Morro da Coroa. Na manhã de domingo, 10, outros dois homens morreram em troca de tiros entre criminosos e policiais.

O secretário de Segurança do Estado do Rio, José Mariano Beltrame, afirmou nesta terça-feira, 12, que a invasão de criminosos no Morro da Coroa foi comandada pelo traficante Ricardo Chaves de Castro Lima, o Fú da Mineira, um dos chefes da facção Comando Vermelho (CV).

Os morros da Coroa, Fallet e Fogueteiro têm Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) desde fevereiro de 2011 e desde o início dos confrontos o policiamento foi reforçado por agentes do Comando de Operações Especiais (COE).

