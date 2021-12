Mais de 90% dos motoristas ignoram chamado para recall dos veículos

O serviço obrigatório e sem custos oferecido pelas concessionárias para recolher automóveis, mais conhecido como recall, é ignorado por 95% dos proprietários de veículos. Os chamados das empresas têm como objetivo apresentar soluções para veículos com problemas que coloquem em risco a segurança dos consumidores.

Em 2019 e até setembro de 2020, o procedimento foi feito por 305,8 mil do total de 13 milhões de chamados no Brasil. No ano passado, mais de 17 milhões de carros foram afetados e somente 759.023 fizeram o recall.

As situações que levam as montadoras a fazerem o chamado dos proprietários vão desde problemas no airbag dos bancos da frente, falha na programação do software da unidade de comando das setas dianteiras, falha na fixação do painel frontal do teto solar, podendo causar sua soltura, até veículos que estão sujeitos ao desprendimento da rótula do triângulo dianteiro e o consequente deslocamento da roda.

