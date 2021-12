Maioria dos brasileiros acredita que direitos humanos defendem só bandidos, diz pesquisa

Uma pesquisa do Instituto Ipsos revelou que, apesar de a maioria dos brasileiros ser a favor dos direitos humanos (63%), dois em cada três cidadãos acham que os “direitos humanos defendem mais os bandidos” e 21% se manifestam contra a existência da legislação. O levantamento ouviu 1.200 pessoas, em 72 municípios, nas cinco regiões do País entre os dias 1º e 15 de abril.

"As pessoas são a favor 'conceitualmente' do que elas entendem ser os direitos humanos, e do que elas gostariam que fosse a aplicação deste conceito. Mas, do ponto de vista da realidade concreta, elas acham que hoje tais direitos servem para defender bandidos", diz Danilo Cersosimo, diretor do Ipsos e um dos responsáveis pela pesquisa.

Muitos dos entrevistados também acreditam que o tema possui uma inclinação política dos direitos humanos: 35% disseram que o tema está mais ligado aos partidos de esquerda e 16% escolheram partidos de direita; 49% não responderam.

Em outra pergunta, a maioria (56%) disse que "os bandidos" são os maiores beneficiados pelos direitos humanos. Outros 9% responderam "os mais ricos" e só 9% citaram "toda a sociedade brasileira".

Além disso, o estudo mostra que a falta de conhecimento da população sobre os direitos humanos é gritante. Apenas metade dos entrevistados admitem que gostariam de saber mais sobre o assunto, sendo que a grande maioria (94%) afirmou que apenas já ouviram falar deles.

O conceito básico dos direitos humanos é o de que todas as pessoas, sem distinção, têm direito à vida, à liberdade, à integridade física, à saúde, à moradia, alimentação, liberdade de expressão etc. Porém, na pergunta de resposta espontânea sobre o significado do termo, 21% dos entrevistados disseram que os direitos humanos significam "igualdade de direitos" ou de tratamento para ricos e pobres, brancos e negros, etc. Logo atrás, para 20%, se refere a direitos de criminosos ou bandidos.

