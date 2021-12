Maior raio do mundo é registrado no Brasil com 709 km de extensão

O Brasil tem o recorde de raio mais extenso, com 709 km percorridos em uma linha horizontal, cortando o sul do Brasil, em 31 de outubro de 2018. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 26, pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).

De acordo com informações do G1, o recorde é mais que o dobro do anterior, registrado em Oklahoma (EUA), com 321 km. Já o recorde de raio com duração mais longa é da Argentina, que durou 16,73 segundos a partir de um flash iniciado no norte, em 4 de março de 2019.

“Esses são registros extraordinários de eventos únicos de relâmpagos. Eventos climáticos extremos são medidas vivas do que a natureza é capaz, bem como o progresso científico em poder fazer essas avaliações. É provável que ainda haja extremos ainda maiores e que possamos observá-los na medida que a tecnologia de detecção de raios melhorar ”, disse o professor Randall Cerveny, relator-chefe de extremos climáticos da OMM.

"Isso fornecerá informações valiosas para o estabelecimento de limites à escala de raios – incluindo megaflashes – para questões de engenharia, segurança e científicas", disse ele.

Segundo o site, o recorde foi estabelecido a partir de uma tecnologia de imagens por satélite. Tanto o registro anterior quanto o atual teve o uso da mesma metodologia para medir o flash.

