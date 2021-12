Maia vai ao Vaticano em cerimônia de nomeação de cardeal brasileiro

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), viaja na noite desta quinta-feira, 17, a Roma com um grupo de seis parlamentares para participar da cerimônia em que o arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, será nomeado cardeal. Maia será o chefe da delegação brasileira e representará o presidente Michel Temer nos compromissos no Vaticano.

Na missão oficial, acompanharão Maia os líderes partidários Baleia Rossi (PMDB-SP) e Antonio Imbassahy (PSDB-BA), o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Osmar Serraglio (PMDB-PR), os deputados Mario Heringer (PDT-MG), Hugo Motta (PMDB-PB) e Heráclito Fortes (PSB-PI). É a segunda vez que Fortes é incluído no grupo que acompanha Maia fora do País.

Essa é a segunda viagem internacional do presidente da Câmara em menos de um mês. No fim de outubro, Maia embarcou com um grupo de deputados para o Azerbaijão, ex-território soviético conhecido por sua produção de petróleo. Assim como será a viagem a Roma, a missão oficial ao Azerbaijão foi paga pela Câmara, mas os custos daquela viagem ainda não foram divulgadas pela Casa.

Pela programação de viagem, Maia e os parlamentares embarcam hoje de São Paulo para Roma. No sábado, o grupo receberá os cumprimentos do Papa Francisco e no mesmo dia participará de homenagem a Dom Sérgio da Rocha na residência da embaixada brasileira na Itália. No domingo, Maia e os deputados participarão da solenidade de Cristo Rei, liderada pelo Papa Francisco. A previsão de chegada ao Brasil é na segunda-feira, 21, pela manhã.

adblock ativo