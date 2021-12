Maia diz que decisão de prender Crivella é "abusiva"

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), disse que a decisão judicial que ordenou o afastamento e prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos) é abusiva. Crivella foi preso na manhã desta terça-feira, 22, no Rio de Janeiro.

“Achei uma decisão abusiva. Você prender um prefeito com os motivos usados não faz sentido. É um abuso você prender um prefeito no exercício do mandato, com uma decisão dessas faltando nove dias, uma pessoa que tem endereço", afirmou Maia à CNN.

Maia, que é adversário político de Crivella no estado, defendeu que o prefeito recorra da decisão.

“Espero que as instâncias superiores possam reverter essa decisão e que ele responda ao processo”, disse Maia.

A decisão foi proferida pela desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita. A magistrada determinou ainda o afastamento imediato de Crivella do cargo de prefeito.

A possibilidade do prefeito disputar o governo do Rio de Janeiro, em 2022, o que, para a desembargadora, levaria os ilícitos a perdurarem, foi um dos argumentos que, de acordo com ela, a levou determinar a prisão preventiva do atual gestor da capital fluminense.

