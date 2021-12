Mães solteiras se reúnem em evento online

Mães solteiras de todo o País vão se reunir no Mãe2em1, o primeiro encontro online de mães solteiras no país, que acontece de 1º a 7 de junho. Serão 40 especialistas de diversas áreas que vão debater sobre o universo da mãe solteira: empreendedorismo, trabalho com propósito, equilíbrio, gestão do tempo, organização, planejamento financeiro, autoestima e educação infantil.

Dentre as palestrantes, estão as atrizes Samara Felippo e Caroline Figueiredo, a pedagoga Fernanda Caetano, a psicóloga Flávia Melissa. "Neste evento pretendemos disseminar a mensagem de que é possível a mãe solteira dar conta de todos os papéis e ser bem-sucedida pessoal e profissionalmente", afrima Lívia Diniz, organizadora do evento. As palestras ocorrerão entre 9h e 23h. Para maiores informações sobre horários, acesse https://mae2em1.com.br.

adblock ativo