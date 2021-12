Mãe quer ajuda para bebê de 8 meses com 18 kg

A mãe de um bebê de 8 meses com 18 quilos tenta descobrir o que faz o filho engordar. De acordo com Ana Paula Gomes da Silva, os médicos não conseguem identificar o que faz Arthur Gomes da Silva ganhar peso. A mãe garante que o menino não come muito. De acordo com ela, o bebê só mamou até os seis meses e atualmente come fruta e papinha, mas em pequenas porções.

O problema foi identificado quando o bebê tinha quatro meses e já pesava 10 quilos. Apesar de dizer que o peso não era normal para a idade dele, os médicos não descobriram o que causava o sobrepeso. Arthur nunca fez exame de sangue, porque ninguém consegue encontrar a veia dele, de acordo com a mãe.

A família do menino, que veste roupa no tamanho para crianças de três anos, vive no loteamento Santa Cecília, em Natal, no Rio Grande do Norte.

