Mãe pinta o rosto com mancha igual a do filho e movimenta redes sociais

A atitude de uma mãe movimentou as redes sociais. Carolina Giraldelli, 26 anos, fez uma maquiagem simulando a mancha de nascimento que o filho Enzo Giraldelli Cestari tem no rosto. A foto foi postada no Instagram e repercutiu nas redes sociais e até mesmo na imprensa internacional.

Carolina disse que tomou a atitude para que o filho se identifique e se sinta normal. Na postagem, ela tratou a mancha com normalidade. "Isso é apenas um pouco do carinho e amor que a mamãe sente, queria poder sentir em meu rosto um pedacinho de você", diz ela, na mensagem que teve 5,2 mil curtidas.

Ela explica que o filho é acompanhado por um dermatologista e que a expectativa é que a mancha diminua a medida que ele cresça.

