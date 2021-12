Mãe joga filha do quinto andar e incendeia apartamento em São Paulo

Uma mulher de 29 anos jogou sua filha de três anos por uma janela do quinto andar em um prédio localizado na zona oeste de São Paulo. A criança resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do Uol, a ocorrência foi registrada por volta das 0h desta sexta-feira, 24. Na queda, a criança atingiu um veículo, que estava entrando na garagem do edifício. O condutor percebeu que se tratava de uma criança após sair do carro.

Após a queda de menina, a mãe incendiou as cortinas do apartamento e ao ver a chegada dos bombeiros, pulou da janela. Os bombeiros teriam tentado impedir que a mulher pulasse. O incêndio e o vazamento de gás foram controlados. Mãe e filha foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

