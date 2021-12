A dona de casa paraibana Maria Nice encontrou o suspeito de ter assassinado seu filho em dezembro de 2012, no bairro Colinas do Sul, em JoãoPessoa. Alisson Lima dos Santos foi preso com mais três cúmplices apontados como autores de homicídios e tráfico.

Ao lado de sua advogada, Nice pediu autorização para falar com ele. Segurou o queixo do rapaz e disse não nutrir nenhum tipo de ódio. "Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson, eu só oro todos os dias. Você não me deixou olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer, mas te perdoo".

Veja o vídeo que já tem mais de dois milhões de visualizações no YouTube:

Da Redação Mãe encontra assassino de seu filho; veja o que aconteceu

