Mãe é presa por tatuar perna de bebê

Uma mulher foi presa depois de tatuar a perna do filho de um ano e oito meses. Luciene Ramos Campos Amaral, de 27 anos, tatuou um coração com as iniciais Y.A.S e depois tentou retirar o desenho com removedor de tinta, machucando a perna do garoto. Luciene foi detida neste sábado, 29, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, depois de abandonar a criança na casa da avó e fugir.

O menino estava chorando muito e a avó levou ele a Unidade de Atendimento Imediato Guanabara (UAI). Ao perceber o ferimento, a equipe médica acionou a polícia. Depois de receber alta, a criança foi entregue à família substituta.

