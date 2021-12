Mãe é baleada quando estava com o filho nas costas

Uma modelo foi baleada na cabeça na noite desta quinta-feira, 27, durante um assalto à sua casa em Goiânia. No momento que foi atingida, a mulher estava deitada no chão com o filho sentado em suas costas. A ação foi registrada pela câmera de segurança da residência. Nas imagens é possível ver que um dos criminosos chega a apontar a arma para a criança, que não ficou ferida.

Após o crime, eles fugiram, mas um deles deixou o celular cair no imóvel, o que permitiu localizar seu endereço. Os três assaltantes foram localizados, mas dois fugiram. A polícia acredita que o homem preso é o autor do disparo.

Não há informações sobre o estado de saúde da modelo.

