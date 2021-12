Mãe de PM morre ao saber do assassinato do filho no Rio

O sargento da Polícia Militar (PM) Douglas Fontes Caluete é mais um policial assassinado este ano no Rio de Janeiro. Ele foi vítima de uma tentativa de assalto em Gramacho, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A mãe do sargento, Maria José Fontes, passou mal logo depois de saber da notícia da morte do filho. Ela chegou a ser levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Sarapuí, mas morreu em seguida.

De acordo com a PM, o sargento estava na avenida Rio Branco quando criminosos anunciaram o assalto e atiraram no policial, que morreu no local. Ele tinha 35 anos e estava há 12 anos na corporação.

Douglas é o 54º policial militar assassinado em 2018 no estado do Rio de Janeiro. Dois policiais civis também perderam a vida em decorrência da violência.

adblock ativo