Mackenzie expulsa estudante que gravou vídeo racista nas eleições

A Universidade Presbiteriana Mackenzie expulsou o aluno de direito Pedro Baleotti, que publicou vídeo nas redes sociais em outubro do ano passado dizendo que queria encontrar "vagabundos com camiseta vermelha" e que "a negraiada" ia morrer. A assessoria de imprensa do Mackenzie confirmou ao jornal O Estado de S. Paulo a expulsão na tarde desta quinta-feira, 10.

Em nota, a instituição informou que todos os trâmites da expulsão foram cumpridos. "O aluno foi expulso e receberá todos os documentos quanto aos créditos cumpridos. A instituição não coaduna com atitudes preconceituosas, discriminatórias e que não respeitam os direitos humanos", diz a nota.

No vídeo que viralizou, publicado durante as eleições 2018, Pedro afirmava que estava indo votar "armado com faca, pistola, o diabo, louco pra ver um vadio vagabundo com camiseta vermelha e já matar logo". "Tá vendo essa negraiada? Vai morrer, vai morrer, é capitão, c...!", disse, quando apontava para dois jovens em uma moto.

Na ocasião, Baleotti também foi demitido do escritório de advocacia onde fazia estágio após os proprietários verem o vídeo. Ele concedeu uma entrevista à TV Globo em que se desculpava. "Só queria pedir perdão pelos sentimentos que eu causei nas pessoas que se sentiram até ameaçadas pela contundência do meu áudio aí completamente infeliz".

