Uma ameaça um tanto quanto inusitada motivou a ida de policiais do 4º Batalhão de Corpo de Bombeiros da Paraíba (BBM/PB) a um bar na cidade de Teixeira, na zona rural do estado. Segundo o proprietário do estabelecimento, um macaco-prego, supostamente embriagado, atacava os clientes do bar com uma peixeira de 30 cm.

O animal teria invadido a cozinha do estabelecimento onde encontrou a faca. Em seguida, ele tentou se esconder no telhado. Algumas pessoas tentaram capturar o macaco, que levantava a faca sempre que eles se aproximavam. O caso ocorreu na última sexta-feira, 5.

Ao Extra, o sargento Gadelha disse que o animal só atacava homens. "O macaco estava rodando por todo o bar, atacando apenas homens, não mulheres. Conforme as pessoas iam abandonando o lugar, o macaco ia bebendo a cachaça que sobrava dos copos", contou o sargento, que conseguiu desarmar o animal ao pedir que uma funcionária do bar se aproximasse dele.

Conforme Gadelha, o macaco subiu em um dos ombros da mulher calmamente, o que permitiu que fosse retirada a peixeira. No vídeo abaixo, pode-se ver o visitante sobre o telhado do estabelecimento.

Da Redação Macaco bêbado é 'preso' após ameaçar homens com peixeira

Nova invasão

Após ser capturado pelos bombeiros, o animal batizado de Chico, foi solto em uma reserva ambiental na região no mesmo dia, mas, nesta quinta-feira, 11, voltou a invadir outra casa, próximo do local onde foi libertado. Lá, ele tentou atacar uma criança. O animal foi capturado novamente e levado para a sede do 4º Batalhão.

Nesta sexta-feira, 12, ele será entregue na gerência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), segundo o Corpo de Bombeiros. A suspeita é que o macaco tenha sido domesticado em algum momento da vida e não se adapta ao meio nativo.

adblock ativo