Lutador de jiu-jítsu presencia assalto e imobiliza bandido

Lutador de jiu-jítsu, Hugo Gervásio assistiu a uma tentativa de assalto e imobilizou o suspeito enquanto aguardava a chegada da polícia em Campinas (SP) nesta sexta-feira, 1º. Passantes que viram a cena apoiaram o lutador.

"Ele jogou a mulher no chão, pegou a bolsa e saiu correndo. Chegando aqui eu consegui imobilizá-lo", contou Hugo, enquanto ainda estava no chão com o suspeito.

"Já passei por muitas situações como esta e não pude fazer nada. Sei muito bem o que eu estou fazendo aqui", completou.

A vítima do assalto disse que a ação foi muito rápida e, por isso, não houve tempo de ver se o homem estava com alguma arma. Já as testemunhas afirmaram que ele jogou uma faca que carregava em um quintal depois de ser confrontado pelo lutador.

O suspeito foi levado para a delegacia. As informações são do G1.

