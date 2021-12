Lula divulga vídeo incentivando prática de exercícios; veja

O ex-presidente Lula divulgou um vídeo em rede social, nesta sexta-feira, 24, incentivando as pessoas a praticarem exercício físico. O vídeo, produzido pelo Instituto Lula, mostra o ex-presidente fazendo exercícios na academia. Ele aparece com roupa esportiva, suado e com uma toalha nos ombros.

Lula explica que começou os exercícios de maneira leve. "Comecei andando a 1km/h. Hoje já ando quase uma hora quase todo dia e já estou andando três minutos e correndo um a 10 km/h".

E depois dá um conselho: "Isso que você pensa que é sacrifício, no fundo, é um baita benefício. Eu estou preocupado com a sua saúde. Então, cria coragem e levanta". E completa, "não tem horário para andar, pode ser 5h da manhã, 6h, a hora que você puder".

Depois o vídeo mostra e ex-presidente em vários equipamentos, ao lado de um instrutor, que explica qual é a finalidade de cada um e qual músculo será exercitado. Em um dos momentos, Lula aparece no Leg Press Horizontal, usado para fortalecimento da pernas. "A gente tem que fortalecer a perna porque é cada vez mais peso para a gente carregar", afirma o petista no vídeo.



Veja o vídeo:











Uma mensagem do ex-presidente Lula para você: Vídeo: Ricardo Stuckert/Instituto Lula Posted by Lula on Sexta, 24 de abril de 2015

Segundo a assessoria de Lula, a iniciativa é exclusivamente do Instituto Lula, sem envolvimento direto do PT. Ainda de acordo com a assessoria, a ideia era fazer um vídeo leve de aproximação com público nas redes sociais. O objetivo é mostrar também que apesar da idade - Lula tem 69 anos - o ex-presidente malha muito e é saudável.

A assessoria disse não se tratar de nenhuma resposta a boatos de internet, mas apenas uma iniciativa descontraída. Mas o vídeo vai na linha estratégica de comunicação adotada pelo instituto no sentido de esclarecer "mentiras" sobre o ex-presidente nas redes.

No dia 15, o instituto lançou no site e nas redes sociais a campanha "mitos e verdades" sob o argumento que "Lula é vítima de boatos e mentiras há muitos e muitos anos, desde que passou a representar uma ameaça aos grupos que controlaram o País por décadas a fio". Entre os mitos colocados no conteúdo interativo está o "Mito 3: Lula está com câncer no pâncreas, no pulmão e até já morreu" e a resposta esclarecendo que o ex-presidente foi acometido por um câncer de laringe em 2011 e que desde março de 2012 está livre da doença, apenas fazendo o acompanhamento de rotina.

O material também vai em linha com a estratégia de comunicação de reaproximar Lula do público, na intenção de ajudá-lo na recuperação de popularidade. Pesquisa do Datafolha feita neste mês mostrou que ele perdeu aprovação, na esteira do momento de crise que envolve o governo Dilma Rousseff. De 2010 para cá, caiu em 21 pontos porcentuais, para 50%, a parcela da população que o considera o melhor presidente que o Brasil já teve.

adblock ativo