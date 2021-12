Luiza Frischeisen é a mais votada em lista tríplice que pode substituir Aras na PGR

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) elegeu, nesta terça-feira, 22, a lista tríplice de sugestões do Ministério Público para a indicação do novo procurador-geral da República. O mandato do atual procurador-geral, Augusto Aras, acaba em setembro, com possibilidade de recondução.

Segundo a ANPR, foram 811 votos, totalizando 70% do quórum do Colégio de Procuradores. Os três procuradores mais votados foram Luiza Frischeisen (647 votos), Mario Bonsaglia (636 votos) e Nicolao Dino (587 votos).

Frischeisen é a primeira mulher a liderar a lista. Ela já havia composto em 2019, enquanto Bonsaglia, em 2015, 2017 e 2019, e Dino, em 2017.

O presidente Jair Bolsonaro não é obrigado a indicar um dos nomes escolhidos, no entanto, cabe ao Senado sabatinar e votar o nome indicado pelo presidente. Em 2019, por exemplo, Aras não integrou a lista tríplice.

O procurador-geral da República deve chefiar o Ministério Público da União por dois anos. Cabe a ele representar o Ministério Público no Supremo Tribunal Federal (STF) e desempenhar a função de procurador-geral eleitoral.

