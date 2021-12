Loja Marisa entra na brincadeira com depoimento de Lula

A loja de departamento Marisa publicou uma foto em seu perfil no Instagram, na manhã desta sexta-feira, 12, divulgando a campanha do Dia das Mães fazendo alusão ao depoimento do ex-presidente Lula ao juiz federal Sérgio Moro na última quarta-feira, 10.

Na imagem, a marca escreve "Se sua mãe ficar sem presente, a culpa não é da Marisa". A empresa entrou na brincadeira feita nas redes sociais em que Lula é acusado pelos internautas de responsabilizar a esposa, morta em fevereiro deste ano, por atos de corrupção. A ação de marketing dividiu opiniões na publicação.

Na ação, Lula é acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de ser dono de um apartamento tríplex no Guarujá, que teria sido dado pela empreiteira OAS, como forma de propina.

Tem um monte de presente para ela nas nossas lojas. Ou, se preferir, use o código "marisamaes'" no marisa.com.br que você ganha 20% de desconto + frete grátis para comprar o presente que a sua mãe tanto quer. A promoção é válida até o dia 12/05 às 23h59. Uma publicação compartilhada por Vou de Marisa (@voudemarisa) em Mai 12, 2017 às 6:07 PDT

