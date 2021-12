Loja de departamento vende camisa com erro de português

Uma das lojas de departamento mais conhecidas do país, a C&A passou por uma saia justa nesta semana. Isso porque a empresa colocou à venda em suas lojas uma camisa com um erro de português. As peças apresentam a seguinte frase: "Seja sempre você mesmo! — Ao menos que — você possa ser o Batman". Além do problema na pontuação, a expressão correta seria "a menos que" (que poderia ser substituída pela expressão "A não ser que", em vez de "ao menos que", que significa, por exemplo, "no mínimo e quando menos".

A publicitária goiana Fernanda Rodrigues, 25 anos, comprou uma das blusas com erro no último sábado, 25, em uma filial onde mora, na cidade de Aparecida de Goiânia (GO). Em entrevista ao jornal "Extra", a jovem relatou sua frustração.

"Na loja, não acreditei no erro. Achei que não era possível e que eu estava confundindo, mas cheguei em casa, pesquisei bastante e confirmei que a C&A errou mesmo. Meus amigos ainda brincaram e disseram para pintar a letra 'o' que está sobrando com canetinha", disse.

Ao perceber o erro, Fernanda fez um texto demonstrando sua insatisfação com a marca e postou em sua rede social. "Resultado: não posso sair na rua com a camiseta linda que eu comprei. Claro que eu poderia só ir na loja e pedir para trocar por outro modelo, mas a galera que vai sair por aí com essa camiseta sem se dar conta do erro?", questionou.

Ao contatar a rede, a publicitária recebeu a seguinte resposta: "Oi Fernanda, primeiramente pedimos desculpas pelo ocorrido. Verificaremos o ocorrido junto ao setor comercial, se assim desejar poderá retornar a loja para efetuar a troca por um outro modelo. Ficamos à disposição! (Sic)".

Procurada pelo Extra, a C&A se desculpou pelo ocorrido e informou que todas as camisas estão sendo retiradas de suas lojas. A rede completou dizendo que "os clientes que adquiriram a peça poderão realizar a troca seguindo o procedimento normal das unidades da rede".

No Facebook, a publicitária fez um texto demonstrando sua insatisfação (Reprodução)

