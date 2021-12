Live debate meio ambiente durante e pós-pandemia

O HACKCOVID19 irá transmitir nesta terça-feira, 12, a live 'Meio ambiente x Clima x Sustentabilidade durante e póspandemia', que trará os desafios e oportunidade para o combate às mudanças climáticas no cenário de pandemia. O evento contará com Alfredo Sirkis, do Centro Brasil no Clima e Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas.

Confira:

Da Redação

