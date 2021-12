Litoral catarinense registra aglomerações nas últimas horas de 2020

Novos episódios de descumprimento dos protocolos de combate da disseminação do coronavírus foram registrados no litoral catarinense. Municípios como Garopa, sul do estado, e Balneário Camboriú, norte catarinense, têm sido comuns encontrar ruas e praias lotadas, aglomerações e falta do uso de máscaras.

De acordo com balanço divulgado pelo governo do estado, nesta quarta-feira, 30, em Santa Catarina, já são 5.206 mortes pela Covid-19.

Na Praia da Ferrugem, em Garopa, dezenas de pessoas festejavam sem máscaras em via pública. A polícia militar precisou dispersar a população.

Em Balneário Camboriú, pelo menos dez locais foram vistoriados e alguns estabelecimentos notificados por descumprirem protocolos sanitários.

