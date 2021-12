Lista do auxílio emergencial 2021 é liberada pelo governo; veja se você está entre os contemplados

O governo federal liberou a lista de aprovados para a nova rodada do pagamento aos brasileiros que vão ter direito a receber o Auxílio Emergencial 2021.

A partir desta sexta-feira, 2, o trabalhador pode saber se foi selecionado para o programa. Existem quatro formas de consulta: pelos sites do Ministério da Cidadania, da Caixa Econômica Federal e da Dataprev, ou pelo telefone 113.

Para consultar, o trabalhador precisa informar o CPF, nome completo, nome da mãe e a data de nascimento.

Pelo menos 45,6 milhões de pessoas devem receber o benefício – que vai ser concedido automaticamente ao trabalhador que já estava recebendo o auxílio em dezembro de 2020.

Para facilitar os pagamentos, a Caixa Econômica dividiu o cronograma em dois grupos: 1) beneficiários do Bolsa Família; e 2) trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico.

O novo auxílio será concedido em quatro parcelas, com quantias específicas conforme o perfil de quem recebe a contribuição. O valor médio dessa rodada é de R$ 250, mas pode variar de R$ 150 a R$ 375, a depender da composição de cada família.

O crédito estará disponível a partir da próxima terça-feira (6/4) para trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), e, no próximo dia 16, para beneficiários do Bolsa Família.

O auxílio será limitado a uma pessoa por família. O governo prevê o pagamento de quatro parcelas mensais de R$ 250.

Mulheres chefes de família monoparental, no entanto, terão direito a R$ 375, e indivíduos que moram sozinhos (ou seja, família unipessoal) receberão R$ 150.

Em 2020, o auxílio emergencial socorreu, diretamente, 68 milhões de cidadãos, totalizando gasto público sem precedentes, que atingiu montante superior a R$ 300 bilhões em pagamentos. Os beneficiados receberam ao menos cinco parcelas de, no mínimo, R$ 600.

Em setembro, o governo decidiu prorrogar o auxílio até dezembro, no valor de R$ 300, mas redefiniu as regras, e só 56% dos aprovados fora do Bolsa Família tiveram direito a receber quatro parcelas extras.

