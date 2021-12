Liminar bloqueia R$ 4,5 milhões de desmatador da Amazônia em Mato Grosso

Acusado de desmatar a Amazônia, o dono de uma fazenda em Colniza (MT) teve R$ 4,5 milhões em bens bloqueados pela Justiça. A informação foi divulgada pela Advocacia Geral da União (AGU). O fazendeiro é acusado de desmatamento, por destruir 204,8 hectares de floresta.

A ação civil pública faz parte da segunda fase de processos ajuizados pela Equipe da Força-Tarefa contra desmatadores da Amazônia Legal.

A infração ambiental foi descoberta em 2016 durante investigação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Rnováveis(Ibama), através de vistoria in loco e do monitoramento e comparação de imagens de satélites.

“O órgão identificou que houve, ao longo dos anos, o desmatamento de mata nativa Amazônica destinada à reserva legal dentro da propriedade rural do acusado”, relata o órgão federal responsável pela ação.

A Advocacia Geral da União destacou que, de 2016 até 2019, o desmatamento no local foi agravado pelo infrator, que terminou de degradar pequenos remanescentes de mata nativa ainda existentes.

Segundo o Ibama, durante uma ação de fiscalização, o próprio dono das terras confirmou a infração ambiental, tendo afirmando que não teria licença nem autorização para a retirada da vegetação. No entanto, mesmo após a multa de R$ 1 milhão ser aplicada e o Ibama ter embargado a área, o acusado continuou a devastar.

“O processo foi bem instruído, contém informações do processo administrativo do Ibama, relatórios de vistoria, imagens de satélites, inclusive, imagens atualizadas para demonstrar que o dano ainda persiste”, destaca o Procurador Federal, Fernando Walker da Silva Aguiar.

