Líderes de massacre em Manaus serão transferidos para unidades federais

O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, e o governador do Amazonas, José Melo, decidiram transferir os responsáveis pelo massacre que matou 56 presos durante uma rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus. A decisão foi tomada durante reunião na noite desta segunda-feira, 2.

"A polícia já instaurou inquérito. Para os líderes que participaram haverá o pedido de transferência para presídios federais", afirmou o ministro. A ação foi comandada por membros da facção Família do Norte contra integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Durante a ação, presos ligados ao PCC e estupradores foram mortos. Alguns tiveram a cabeça cortada. Funcionários foram feitos reféns e liberados ilesos. Apenas um foi baleado de raspão.

Além da rebelião no Compaj, também ocorreram ações em outras unidades prisionais em Manaus. Outros quatros presos foram mortos na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Zona Rural de Manaus, no final da tarde desta segunda.

Antes, houve um tumulto no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), quando 184 internos fugiram. Quarenta foram recapturados, mas os demais continuam foragidos.

