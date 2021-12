LG vai encerrar operações no mercado de celulares; fábrica em SP será impactada

A empresa sul-coreana LG anunciou nesta segunda-feira, 5, o fechamento das operações no mercado de celulares. A medida terá impacto na fábrica da empresa em Taubaté, no estado de São Paulo, onde cerca de 400 funcionários participavam na produção de smartphones.

Segundo comunicado da empresa, a decisão foi tomada após sucessivos prejuízos no setor e uma tentativa frustrada de venda da divisão de celulares para outra empresa.

"Desde o segundo semestre de 2015, o nosso negócio global de celulares tem sofrido uma perda operacional por 23 trimestres consecutivos, resultando em um acumulado de aproximadamente 4,1 bilhões de dólares (US) até o final de 2020", afirmou a LG.

Os 400 funcionários da fábrica em Taubaté aprovaram estado de greve no dia 26 de março e buscam negociação com a empresa por conta do fechamento. Atualmente a empresa possuía 6,5% de participação no mercado de smartphones no Brasil e 1,6% no mercado global. Em 2013 essa fatia era de 16,1% no mercado nacional e 4,1% no mundial.

